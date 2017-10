LUDI TIKET (-), petak, 735.852 dinara: Ludih 11 minuta u Barankilji za suze u Varvarinu

Gađao četiri puta 0:0

Veličina slova A A A

Odavno kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Južnoj Americi nisu bile zanimljivije. Pretposlednje kolo, odigrano u noći između četvrtka i petka, nije donelo nikakvo razrešenje, pa će se utakmice u poslednjoj rundi igrati na nož, a vrlo moguće je da Argentina sa sve Mesijem i Dibalom ne ode na Mundijal.

Znalo se da će mečevi pretposlednjeg kola biti veoma napeti, a to je naš kladilac iz Varvarina iskoristio i imao je logično razmišljanje „poraz nikome ne odgovara, remi ih ostavlja u igri“ pa je na četiri utakmice igrao tačan rezultat 0:0. Uključujući i dve utakmice koje nisu bile takmičarski bitne. Ali dok bi u nekim drugim krajevima planete to značilo da bi trebalo da bude mnog golova, u Južnoj Americi se fudbal ne shvata tako - jednostavno, niko ne voli da izgubi, pogotovo ne od rivala s kontinenta.

Krenulo je u Boliviji. Domaćin bez šansi, gost obezbedio prvo mesto. Brazil nije želeo mnogo da se umara, Bolivija nije želela da izgubi kod kuće. Bilo je 0:0.

Slična situacija u Venecueli. Gostujući Urugvaj je takođe obezbedio odlazak na SP, dok su domaći odavno otpisani. Opet 0:0.

Onda meč večeri. Argentina - Peru. Direktna borba za direktan plasman ili baraž (u zavinsosti od drugih rezultata). Gaučosi su bili veliki favoriti jer ko može da zamisli Mundijal bez Mesija? Ipak, Peruanci su se na Bombonjeri herojski držali, sačuvali 0:0, i ostavili rešenje svih dilema za nekoliko dana.

I na kraju Kolumbija - Paragvaj u Barankiljosu. Ovde se očekivalo da domaćin slavi i jednom nogom obezbedi odlazak u Rusiju. Gosti su imali teoretske šanse, ali niko nije verovao da mogu do tri boda i povratka u trku za Mundijal. Značaj je bio veliki, pa su i jedni i drugi bili oprezni. Desetak minuta pred kraj bilo je 0:0, i delovalo je da je ovaj genijalni tiket pred dobitkom. Ali Tigar Falkao je mislio drugačije, doveo je svoju Kolumbiju u vođstvo. Tiket je tim golom oboren, ali je meč dobio neverovatan epilog, pošto su Paragavajci u samom finišu dali dva gola, obezbedili tri boda, i situaciju u južnoameričkim kvalifikacijama pred poslednje kolo doveli do tačke usijanja!

Na uloženih 35 dinara s kvotom 20.412 potencijalni dobitak iznosio je 735.852 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 21.432 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 3.500 dinara.