LUDI TIKET (-), ponedeljak, 1.253.761 dinar: Naređao OSAM KEČEVA u Holandiji i samo jedan gol ga oborio!

Neverovatan tiket iz Eredivizije

Ovaj tiket je BAŠ LUD!

Kladilac koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, uzeo je sve utakmice iz pretposlednjeg kola holandske Eredivizije (zaobišao je samo Ajaks - Go Ahed Igls, gde su Kopljanici bili izraziti favoriti) i svima namenio isti tip - keca.

A među svim tim kečevima našao se i onaj na Ekscelzior - Fajenord s kvotom 15! Gosti su ispraćeni iz Roterdama uz pravu feštu, očekivala se potvrda titule, ali su doživeli pravi brodolom, bilo je 3:0 za domaćina. I sad, možemo da kažemo da je to rezultat koji niko nije očekivao, ali očigledno jeste.

Još šest kečeva je prošlo, a jedini meč u ovom kolu koji nije završen pobedom domaćina igrao se u Groningenu, gde je istoimena ekipa dočekala PSV. Ovde je kvota na keca bila 7,50, a na poluvremenu rezultat je bio 1:0. Činilo se da će svih devet utakmica biti završeno pobedom domaćih, ali Filipsovci su u nastavku preko Sema Lamersa uspeli da dođu do izjednačenja u 59. minutu. Ostalo je sasvim dovoljno vremena za promenu rezultata, međutim, domaćin nije imao snage da učini nešto više.

Tako na samo jednom meču u celom kolu u Holandiji nije došao kec, i tako je pao tiket koji je ovog igrača mogao da učini milionerom.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 10.902 potencijalni dobitak iznosio je 1.253.761 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 163.561 dinar, odnosno 15% na osam odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u vreme trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.