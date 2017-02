LUDI TIKET (-), ponedeljak, 2.277.230 dinara: Efikasni Turci stopirali dobitak

Na šest prelaza napravljena kvota preko 20.000, a samo jedan tip je pao...

Kladilac iz Kikinde u nedelju je zaigrao jako i hrabro: na tiket je stavio šest prelaza „iz iksa“ pa je i logično što je kvota bila ogromna, preko 20.000!

Uspeo je da predvidi da će veliki favoriti Partizan, Lion, Benfika i Anderleht pobediti, ali da će na poluvremenima njihovih mečeva biti nerešeno, dok je na meču Sosijedad - Viljareal, uprkos očekivanjima mnogih da će domaći slaviti, predvideo trijumf gostiju, i to iz iksa, sa kvotom 10,50!

U utakmici Adana - Osmanli kladilac iz Kikinde, međutim, očekivao je tvrdu igru, po mogućstvu bez golova, pa je tipovao iz iksa u iks. Ali Turci su ga i te kako iznenadili: na poluvremenu je bilo 0:2, a na kraju čak 1:5!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 20.332 potencijalni dobitak iznosio je 2.277.230 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 244.030 dinara, odnosno 12% na šest parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00 MOZZART daje još veće BONUSE!).

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je sto puta veću sumu od uplaćene, dakle 10.000 dinara!