LUDI TIKET (-), ponedeljak, 2.674.327 dinara: Protiv Murinja? Ne isplati se...

Dupla šansa na Arsenal koštala kladioca iz Kragujevca preko 20.000 evra

Vezao je subotu i nedelju ovaj kladilac iz Kragujevca na svom tiketu, odabrao uglavnom favorite, a tamo gde nije bio potpuno siguran ogradio se duplim šansama. Ukupno 16 parova, jak ulog i potencijalni dobitak od preko 20.000 evra.

I sve je išlo po planu do Emirejtsa, gde su se sastali Arsenal i Mančester Junajted. Ovaj Kragujevčanin tipovao je duplu šansu 1X, verujući da Đavoli ne mogu da savladaju Tobdžije u Londonu, ali se prevario. Nemanja Matić i ostali pregazili su Arsenal i već posle uvodnog dela engleskog derbija bilo je 0:2. Do kraja su samo završili posao za konačnih 1:3. Pouka: ne isplati se kladiti se protiv ekipa koje vodi Žoze Murinjo. One uvek i svuda mogu da pobede.

Na uloženih 2.000 dinara s kvotom 990,49 potencijalni dobitak iznosio je 2.674.327 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 693.347 dinara, odnosno 35% na 13 odigranih parova s kvotom 1,35 ili većom.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 702 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.