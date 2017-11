LUDI TIKET, ponedeljak, 209.999 dinara: Iksevi u Italiji, logično!

Pogođeno pet ikseva na jednom tiketu!

Iks je u italijanskim nižim ligama vrlo čest znak. Zna to očigledno dobro ovaj kladilac iz Pančeva koji ih je u nedelju uhvatio čak četiri: Karpi - Breša 1:1, Čezena - Salernitana 3:2, Kuneo - Gavorano 1:1 i Pjačenca - Karareze 1:1.

Na ta četiri dodao je još jedan, iz Grčke, gde je na meču Panseraikos - Apolon 3:3. Dakle, dva od pet duela na kojima je tipovan iks završeno je rezultatom 3:3, što je izuzetno redak slučaj. Ali sreća prati hrabre!

Pored pet ikseva, ovaj kladilac bio je vrlo uspešan u Rusiji, gde je pogodio kec na Baltiku protiv Spartaka II i dvojku na Orenburg protiv Zenita II. Kao šlag na tortu došao je tenis. Tipovao je da će Zverev protiv Čilića osvojiti prvi set i slaviti na kraju s kvotom 2,70, a tako je i bilo!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.826 dobitak iznosi 209.999 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 27.390 dinara, odnosno 15% na osam odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!