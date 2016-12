LUDI TIKET, ponedeljak, 291.379 dinara: Ovako se to radi!

Na pet parova napravio kvotu 544 zahvaljujući odličnom izboru igre

Pet parova, jedan tip i sjajan dobitak! Tako se to radi!

Ovaj kladilac se, uprkos ne baš bogatoj ponudi u nedelju, opredelio da izabere pet prigodnih parova i na njima odigma kombinazziju 1&vg2 (pobediće domaćin, a više golova pašće u drugom nego u prvom poluvremenu). Ova igra nije preterano popularna, a na ovom primeru vidimo da može da bude veoma učinkovita. Statistika kaže da je daleko više utakmica na kojima je drugom poluvreme efikasnije od prvog, a imajući to u vidu, potrebno je pronaći favorite u koje ste sigurni, i imaćete sjajnu kvotu.

Ovaj igrač iz novobeograskog bloka 45 na pet parova napravio je kvotu 544,64, pa je uz ulog od 500 dinara obezbedio sebi odličan dobitak pred novogodišnje praznike - 291.379 dinara. Kako je tiket odigran u 10:36 „upao“ je u HAPPY HOUR (svaki dan 0d 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00), a uz to nije imao igru konačan ishod na tiketu, pa MOZZART BONUS iznosi 7%, ili konkretno 19.059 dinara.

