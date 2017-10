LUDI TIKET (-), ponedeljak, 32.113.179 dinara: Pa gde na Lovrena i Matipa protiv Kejna i Alija?!

Da Liverpul ima bolje defanzivce, ovaj tiket bi ušao u istoriju

Zažmurite i zamislite: uložite 100 dinara i kroz nekoliko sati podignete 270.000 EVRA! Da, moguće je u MOZZARTU, a najbolji dokaz je ovaj tiket iz Petrovca na Mlavi. Našem kladiocu malo je nedostajalo da uđe u istoriju klađenja na ovim prostorima.

I verovatno bi i ušao, da Liverpul ima bolje defanzivce od Lovrena i Matipa. Užasnim reakcijama prvenstvenog pomenute dvojice, ali i ostalih igrača Crvenih, Totenhemu je omogućeno da ostvari veoma ubedljivu pobedu od 4:1 u nedelju. A naš igrač gađao je iz iksa u dvojku s kvotom 7,75. Treba biti pošten i reći da ovaj tip nije bio ni blizu prolaska, s obzirom na to da je već na poluvremenu bilo 3:1 za domaće, ali isto tako, ko zna kako bi se meč odvijao da Liverpul ima bolju odbranu. Pouka: ne kladite se na ekipu u kojoj igraju Lovren i Matip, protiv ekipe u kojoj igraju Hari Kejn i Dele Ali. To, jednostavno, ne može da prođe.

Ovaj kladilac je i na ostalih šest parova gađao prelaze i sve je pogodio! Iz iksa u dvojku na Torino - Roma, Fajenord - Ajaks, Ipsvič - Norič, Everton - Arsenal i Austrija - Rapid, kao i iz iksa u iks na velikom istanbulskom derbiju Galata - Fener. Dakle, sve mu je prošlo, kvota je bila istorijska, potencijalni dobitak isti takav, ali...

Na uloženih 100 dinara s kvotom čak 267.609 potencijalni dobitak iznosio je 32.113.179 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 5.352.279 dinara, odnosno 20% na sedam odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.