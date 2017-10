LUDI TIKET (-), ponedeljak, 4.111.842 dinara: Zvezda prosula ČETIRI MILIONA

Poraz crveno-belih u Kruševcu skupo koštao kladioca iz Beograda

Veličina slova A A A

Kakav tiket iz Beograda - ukupno 27 parova, a ono što je zanimljivo, dve najveće kvote imale su duple šanse.

Ovaj kladilac je „namirisao“ iznenađenja u Engleskoj, Azerbejdžanu i Bosni, te je odigrao X2 na Everton - Barnli, Karabag - Zira i Sarajevo - Krupa, s koeficijentima 2,19, 2,80 i 3,30. I pogodio je da na ovim mečevima favorizovani domaćini neće stići do trijumfa.

Na ostala 24 para tipovao je uglavnom favorite, a negde je odigrao i na golove. Procenat uspešnosti, skoro pa savršen.

Prodala ga je Crvena zvezda. Ovaj igrač tipovao je dvojku na crveno-bele u Kruševcu s kvotom 1,25, ali vicešampion Srbije bio je umoran posle velike pobede u Kelnu, a trener Milojević odmarao je Krstičića, Kangu, Boaćija... I pored toga, Zvezda je imala nekoliko dobrih šansi, pre svih Aleksandar Pešić, ali je golman domaćih Petrović bio izuzetno raspoložen. Bilo je 0:0 sve do sedmog minuta nadoknade vremena, a onda je iskusni Nikola Mitrović prelepim golom zapečatio sudbinu Beograđana, ali i ovog tiketa.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 146.851 potencijalni dobitak iznosio je čak 4.111.842 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od neverovatnih 1.174.811 dinara, odnosno 40% na 14 odigranih parova s kvotom 1,35 i većom, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 2.000 dinara.