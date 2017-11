LUDI TIKET (-), ponedeljak, 5.446.678 dinara: TUGA! Autogol odneo 50.000 evra i BMW-a

Kakav pad tiketa s kvotom 34.000

Neverovatno! I šta je sve ovaj čovek pogodio, i kako je taj jedan par promašio! Zaista za priču!

Ovaj tiket imao je ukupnu kvotu preko 34.000 i, kao takav, pretendovao je da svog kreatora učini velikim favoritom za BMW-a serije 4 u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU, pored toga što bi mu doneo oko 50.000 evra da je prošao... A nije prošao zbog jednog autogoloa. Zaista neverovatno.

Naime, na meču u Turskoj Trabzon - Osmanli tipovana je kombinazzija 1-1&2+, odnosno da će domaćin voditi na poluvremenu, pobediti na kraju, uz bar dva gola. Na kraju je bilo 4:3, domaćin je pobedio, dato je mnogo više od dva gola, ali na poluvremenu je došao iks, bilo je 2:2. I to na kakav način! Već u 7. minutu gosti su poveli, a u 28. bilo je 0:2, tako što Žoao Pereira zatresao svoju mrežu. Domaćin se trgao, dao do 45. minuta dva pogotka, i da nije bilo ovog autogola, kec bi došao i na poluvremenu. I u nastavku je viđena prava drama. Bilo je 2:3 jer je Pereira dao još jedan autogol (?!), ali je Trabzon u furioznom finišu došao do pobede od 4:3!

Ostalih 10 parova ovaj igrač je zaokružio, a opredelio se pretežno za MOZZART KOMBINAZZIJE s dobrim kvotama koje su uticale na sjajan ukupni koeficijent...

Na uloženih 100 dinara s kvotom 34.041 potencijalni dobitak iznosio je 5.446.678 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od čak 2.042.504 dinara, iliti 60% na 11 odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.