LUDI TIKET, ponedeljak, 695.989 dinara: Spojio nespojivo i silan novac osvojio!

Na prvi pogled, ovaj tiket sa 15 parova, uplaćen preko sajta mozzartbet.com, deluje kao potpuno nerezonski, odnosno igra bez ikakvog plana. Međutim, kada vidite da je njegov kreator uložio na njega 4.000 dinara i kako je na kraju prošao, nećete tako misliti. Da, ovaj kladilac definitivno je imao dobar plan.

On je odigrao tri tenisa, koja su došla prilično lako, i 12 fudbalskih mečeva. Birao ih je iz raznih liga, a bilo je tu i prijateljskih duela. Miksovao je i razne igre - počevši od konačnih ishoda, preko duplih šansi i kombinazzija, sve do golova timova po poluvremenima. I sve je dobro izanalizirao, s obzirom na to da su mu tipovi prolazili prilično lako. Odnosno, nijedan mu nije stvorio preteranu nervozu.

Na uloženih 4.000 dinara s kvotom 151,3 dobitak iznosi 695.989 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 90.789 dinara, odnosno 15% na devet odigranih parova sa kvotom 1,35 ili većom.

Čestitamo!