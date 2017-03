LUDI TIKET (-), ponedeljak, 7.655.248 dinara: Dvojka na Kazahstan? Loša ideja...

Kladilac iz Pančeva na mečevima reprezentacija napravio neverovatnu kvotu 66.657 i umalo prošao!

Prethodnih dana, što se fudbala tiče, u fokusu su bili mečevi reprezentacija i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2018, a došli su prilično realni rezultati, pa je to bila odlična prilika za dobitne tikete.

Kladilac iz Pančeva namerio se da „pređe igricu“, pošto je na tiketu „nazidao“ neverovatnu kvotu 66.567 i malo mu je nedostajalo da prođe.

On je istipovao 15 utakmica. Bilo je tu sigurica, poput kečeva na Englesku, Španiju, Italiju, Portugaliju... dvojke na Slovačku, ali za ovoliki ukupan koeficijent najzaslućnija su tri iksa, jedan kec i jedna dvojka. Da će biti nerešeno pogodio je u duelima Rumunija - Danska, Kipar - Estonija i Belgija - Grčka, a uspeo je da predvidi i pobedu Bugarske nad očajnom Holandijom, i tu je kvota iznosila 6,25. Pomenuta dvojka koja je takođe značajno uticala na ukupan koeficijent odigrana je na meču Jermenija - Kazahstan. Pretpostavljamo da je na ovaj tip uticala činjenica da su kazahstanski klubovi sve konkurentniji u Evropi, ali za to su zaslužni stranci, pa je njihova nacionalna selekcija i dalje na niskim granama. Poslednje mesto u Grupi E to i dokazuje, a u nedelju je doživljen još jedan poraz, i to u Jermeniji. Doduše, bilo je 0:0 do 64. minuta, kada je Kazahstan, tačnije Sergej Mali, zaradio drugi žuti karton... Domaćin, predvođen Henrihom Mihtarjanom, lako je to iskoristio i upisao pobedu.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 66.567 potencijalni dobitak iznosio je 7.655.248 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 998.548 dinara, odnosno 15% na devet odigranih parova s kvotom većom od 1,35.

Benefit NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, dakle 10.000 dinara.