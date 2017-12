Nestvaran tiket iz beogradskog naselja Borča

Brujalo bi se dugo o ovom tiketu jer je potencijalni dobitak iznosio skoro 70.000 evra! A brujaće se i ovako, pošto je igrač iz beogradskog naselja Borča pao samo zbog jednog gola, i to na drugoj najmanjoj kvoti na tiketu. Fantastičan novogodišnji „bonus“ za ovog kladioca uništio je holandski tim Herakles. Gostovao je VVV Venlu, a MOZZARTOV igrač tipovao je TM2 2+&GG, odnosno da će gost dati bar dva, a domaćin bar jedan gol. Venlo je, zahvaljujući trostrukom strelcu Tiju, lako ispunio svoj deo posla, a Herakles? Prvi gol dao je u 27. minutu, bio je to pogodak za 1:1, i sve što je trebalo jeste da u narednih 70 i kusur minuta još jednom zatrese mrežu. To se, međutim, nije desilo, pala je kvota 2,80 i pao je tiket od 70.000 evra.

A kakav je to tiket bio!

Pogođena kvota 9,50 na Groningen - Sparta (X-1&3+), pogođena kvota 8,00 na Galatasaraj - Goztepe (X-1&3-5), pogođena kvota 7,00 na Ajaks - Viljem Drugi (X-1&3+), pa pogođena kvota 7,50 na Kasimpaša - Bašakšehir (X-2&2-4). I na sve to, pogođena je i kvota 2,45 na Fajenord - Roda gde je tipovano da će domaćin dati bar dva, a gost bar jedan gol.

Sve to uspeo je da poništi Herakles!

Na uloženih 280 dinara s kvotom 27.371 potencijalni dobitak iznosio je 8.200.471 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 536.479 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota iznosila više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 28.000 dinara.