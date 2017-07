LUDI TIKET (-), ponedeljak, 997.424 dinara: Da ne poveruješ!

Nemački niželigaši imali su 45 minuta da daju samo jedan gol, nebitno na kojoj strani. I nisu uspeli...

Veličina slova A A A

Taktika za veliki dobitak na mali ulog ovog puta je glasila: 16 mečeva na tiketu, i na svakom isti tip - 3-5 golova.

Na ovaj način kladilac iz Stare Pazove pokušao je da dođe do skoro milion dinara, gde je imao veliku pomoć MOZZART BONUSA i bio je veoma, veoma blizu dobitka.

Od 16 parova koje je izabrao na 15 je prošao pomenuti tip, a tiket se „zaglavio“ u Nemačkoj 4 Severoistok. Igrali su Nordhauzen i Germanija, i sve se odvijalo kako treba. Posle 45 minuta bilo je 1:1, što znači da je u nastavku bilo potrebno da padne barem jedan gol, a ne više od tri. Delovalo je da će sve proći kako treba. Međutim, i domaći i gosti su se u drugih 45 minuta ućutali, i mreže se nijednom nisu zatresle.

Na uloženih samo 25 dinara s kvotom 17.731 potencijalni dobitak iznosio je 997.424 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od čak 554.149 dinara, odnosno ČAK 125% na 16 parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen samo jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 2.500 dinara.