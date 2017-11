LUDI TIKET (-), sreda, 1.005.345 dinara: Koblenc poranio minut, to mu se na kraju osvetilo

Prelazi iz nemačkih nižih liga umalo doneli veliku radost u Priboj

Ovaj hrabar tiket stiže nam iz Priboja, gde je MOZZARTOV kladilac gađao pet prelaza „u glavu“ i na 100 dinara ciljao je dobitak od milion!

Sve parove na tiketu izabrao je iz nemačkih nižih liga. Zanimljivo je da je tri puta uhvatio iz iksa u iks. Ovaj tip najlakše je prošao na meču drugih timova Ingolštata i Augzburga, gde je bilo 0:0, na utakmici Ajntraht Štadalendorf - Stajnbah bilo je 0:0, pa 1:1, dok je drugi tim Štutgarta dočekao Kikers Ofenbah i već posle 45 minuta bilo je 2:2, a tako je ostalo do kraja meča...

Austrija Valdorf je posle iksa na poluvremenu u nastavku uspela da slomi otpor Hesen Kasela (2:1) i prošao je prelaz iz iksa u keca.

Na kraju, Koblenc - Ulm. Gađano je takođe iz iksa u keca. Sve je išlo dobro do 44. minuta, kada su domaći poranili i došli u vođstvo. Na taj način je ovaj tiket oboren, a taj „greh“ se domaćima vratio, tako što su primili gol za izjednačenje u nadoknadi vremena drugog dela.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 9.395 potencijalni dobitak iznosio je 1.005.345 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 65.770 dinara, odnosno 7% na pet odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tikeit promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.