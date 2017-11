LUDI TIKET (-), sreda, 1.235.047 dinara: Vigane, sram te bilo!

Odluka menadžera Pola Kuka da izvede na teren drugu postavu skupo koštala kladioca iz Despotovca: više od milion dinara, potencijalno i BMW-a

MOZZARTOV kladilac iz Despotovca može da bude veoma ljut na Vigan, posebno na menadžera Pola Kuka, zbog odluke da u meču LDV kupa protiv Akringtona na teren izvede drugu postavu. Naš igrač gađao je na ovom meču kombinazziju X-1&4+, ali utakmica otišla u potpuno drugom smeru, pošto su gosti slavili sa 0:4, posle 0:2 na poluvremenu. Sve to kao posledica iznenađujuće odluke domaćina da odmori gotovo sve prvotimce, čime je pokazao da ga ovo takmičenje ne zanima...

Da je bilo drugačije, možda bi prelaz iskorišćen u ovoj kombinazziji prošao, a onda bi ovaj kladilac bio bogatiji za preko milion dinara i bio bi ubedljivo prvi na tabeli takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU I OSVOJI BMW SERIJE 4 s kvotom od preko 23.000!

Jer pogodio je ostala četiri para, i to neke sjajne kvote. Kvota 15 uhvaćena je u Velsu, na kombinazziju X-1&4+ na meču Bangor Siti - Aberistvit, kvota 9 pogođena je na Leče - Kazertana (X-1&3+), kvota 4 na Džilingem - Reding M23 (1-1&GG), a kvota 2,85 na Stivenidž - Brajton M23 (GG4+).

Na uloženih 50 dinara s kvotom 23.085 potencijalni dobitak iznosio je 1.235.047 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 80.797 dinara, odnosno 7% na pet parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.