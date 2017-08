LUDI TIKET (-), sreda, 1.300.014 dinara: Halešerova nula oborila kvotu 20.000

Nemački trećeligaš razočarao kladioca iz Leskovca

Na tiketu kladioca iz Leskovca pogođeno je nekoliko ogromnih kvota. Najveća od čak 4,40 u Finskoj, gde je na Oulu - Honka tipovano da će ova tima dati bar po gol u prvom delu. Zatim 3,50 u Nemačkoj, gde je na meču Lote - Paderborn igrano da će domaćin dati bar jedan, a gost bar dva gola. Vrlo uspešan ovaj kladilac bio je i u Kini, pogodio je tip oba tima daju bar po gol u prvih 45 minuta na utakmici Šangaj - Đengsu s kvotom 3,45. A proslavio se i u Ligi šampiona, verovao je ovaj igrač i pogodio da će Karabah protiv Šerifa voditi već na poluvremenu, a tu je kvota iznosila 3,30.

Ukupno deset tipova je zaokružio Leskovčanin. Deset od 11.

Taj 11. odigran je u Nemačkoj 3. Halešer je dočekao Karl Cajs Jenu. Gosti su otvorili sezonu sa dva poraza bez postignut gola, pa je naš kladilac prednost dao domaćinu, odigravši s kvotom 1,92 da će Halešer dati bar dva gola (TM1 2+). Međutim, Halešer nije uspeo nijednom da zatrese mrežu, a primio je dva gola...

Na uloženih 50 dinara s kvotom od ravno 20.000 potencijalni dobitak iznosio je 1.300.014 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 300.000 dinara, odnosno 30% na 11 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen samo jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, dakle u ovom slučaju 5.000 dinara.