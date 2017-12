LUDI TIKET (-), sreda, 3.850.629 dinara: Da su se Azijati raspucali ranije, obezbedio bi sebi najlepši novogodišnji poklon

MOZZARTOV kladilac gađao je ogromne kvote i bio nadomak BMW-a serije 4

Veličina slova A A A

Bliži se kraju takmičenje POGODI NAJVEĆU KVOTU, ostalo je još nekoliko dana do 18. decembra, a i dalje je vodeći tiket od 8. novembra s kvotom nešto većom od 7.000. Verovatno ni njegov kreator nije verovao da će ovako dugo izdržati na prvoj poziciji, koja donosi BMW serije 4, a sad je „preživeo“ još jedan jak napad s koeficijentom deset puta većim od njegovog.

MOZZARTOV kladilac koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, gađao je u utorak ogromne kvote i bio nadomak velikog uspeha. On se bavio golovima, i sjajno mu je išlo: pogodio je kvotu 19 na meču za 5. mesto na Svetskom prvenstvu za klubove Vidad Kazablanka - Urava, gde je tipovao da će oba tima dati bar po gol u u prvom i u drugom poluvremenu. A pratio je očigledno vesti, znao je da se Antalija „raspada“ pa je na njenom kup meču s niželigašem Orhangazijem tipovao da će gosti i u prvom i u drugom delu tresti mrežu s kvotom 6,25. Pogodio je!

Takođe u Turskoj, na Boluspor - Kasimpaša, pogodio je da će u prvom delu pasti tri gola, a u Belgiji je na Ostende - Standard zaokružio 5+.

Izdali su ga Azijati. U duelu Japan - Kina na prvenstvu Istočne Azije gađao je da će u oba poluvremena oba tima bar po jednom zatresti mrežu. Ovi rivali su ispunili deo vezan za drugo poluvreme, kada je bilo 2:1, a ali u prvih 45 minuta mreže su mirovale.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 71.974 potencijalni dobitak iznosio je 3.850.629 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 251.929 dinara, odnosno 7% na pet odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: s obzirom na to da je na tiketu promašen jedan par, a da je ukupna pogođena kvota bila veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.