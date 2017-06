LUDI TIKET (-), sreda, 361.576 dinara: Pogodio 28 parova i pao na kvoti 1,20

Veoma zanimljiv tiket iz Beograda

Seo je ovaj kladilac u utorak ujutru, stavio listu pred sebe, i na tiket stavio većinu mečeva od ne baš bogate ponude. Za svaki od 29 parova namenio je isti tip - 2+, odnosno da će na meču pasti bar dva pogotka.

Zanimljiva taktika koja mu je umalo donela sjajan dobitak.

Zaokružio je čak 28 tipova, a izdale su ga fudbalerke Islanda i Brazila. Neočekivano, njihov meč nije bio efikasan - prvo poluvreme se završilo 0:0, a u nastavku je najbolja igračica planete Marta postigla jedan gol za pobedu svoje reprezentacije. Nedostajalo je da se još jednom zatrese mreže kako bi se zaokružio i 29. par.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.807 potencijalni dobitak iznosio je 361.576 dinara, a pola od ove sume bilo bi „pripisano“ MOZZART BONUSU, dakle 180.876 dinara, iliti 100% na 14 odigranih parova s kvotom 1,35 i većom bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket odigran u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999 ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.