LUDI TIKET (-), sreda, 8.632.819 dinara: Kad je Džon Teri pozadi, nema golova

Minimalna pobeda Vile u Šefildu koštala kladioca iz Apatina preko 70.000 evra

Godinama je Džon Teri bio strah i trepet za napadače u Premijer ligi i Ligi šampiona, pa kako onda ne bi bio isto to u Čempionšipu?! Iako već „gazi“ 38. godinu, dugogodišnji kapiten Čelsija sjajno komanduje odbranom Aston Vile koja se posle početnih ne baš sjajnih rezultata pobedama vinula u sam vrh tabele druge engleske lige po jačini.

Velikan iz Birmingema u utorak je kao gost savladao direktnog konkurenta za promociju Šefild Junajted, a činjenica da je to uradio sa minimalnih 0:1, i to golom u 90. minutu, skupo je koštala MOZZARTOVOG kladioca iz Apatina. On je, naime, na šest parova iz Engleske gađao isti tip KMB 1+I&2+II, odnosno da će u prvom poluvremenu pasti bar jedan, a u drugom bar dva gola i nadao se dobitku od preko 70.000 EVRA! Pet parova je zaokružio, ali upravo u Šefildu je pao. Da Teri nije komandovao obdranom Aston Vile, možda bi bilo drugačije, i možda bi se i jedni i drugi raspucali... Ovako, kladiocu iz Apatina za sjajno tipovanje sleduje utešna nagrada kroz benefit NAPLATI PROMAŠAJ.

Na uloženih 2.000 dinara s kvotom 4.034 potencijalni dobitak iznosio je 8.632.819 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 564.759 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 916 (više od 499, manje od 999), ovaj igrač podigao je DESET PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.