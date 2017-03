LUDI TIKET, sreda, 882.846 dinara: AL ga je istipovao, svaka mu čast!

Azijski kupovi doneli sjajan dobitak!

AL Vahda, AL Fateh, AL Rajan, AL Had, AL Hilal, AL Džazira... AL ga je istipovao, svaka mu čast!

MOZZARTOV kladilac iz Kostolca u utorak je zaobišao mečeve Lige šampiona, ali one evropske, i opredelio se za tri meča azijske Lige šampiona i jedan iz AFC kupa (azijska verzije Lige Evrope). Na sva četiri para stavio je isti tip TGG 1GG, to jest da će oba tima dati bar po gol u prvom poluvremenu, a to je igra koja sa sobom nosi velike kvote, kao što možete videti.

Golova je bilo svuda: u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Al Vahda - Al Hilal), Saudijskoj Arabiji (Al Fateh - Al Džazira), Kataru (Al Rajan - Persepolis) i Bahreinu (Al Had - Safa), i to u prvih 45 minuta, što je sasvim odgovaralo kladiocu iz Kostolca.

Na 2.000 uloženih dinara s kvotom 432,77 dobitak iznosi 882.846 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 17.306 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez igre konačan ishod.

Čestitamo!