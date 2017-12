LUDI TIKET, sreda, 94.732 dinara: Iz iksa u dobitak!

Kladilac iz Kragujevca zaokružio četiri prelaza

Odlično je MOZZARTOV kladilac iz Kragujevca tipovao u utorak - pronašao je četiri para sa izrazitim favoritima, ali je na sve njih tipovao prelaz iz iksa, i to se pokazalo kao odlična taktika.

Ovaj igrač je izabrao tri meča iz evropskih kupova i jedan iz marokanskog šampionata, a svi su se odvijali baš onako kako je on zamislio. Posle nerešenih rezultata na poluvremenu, favoriti su u nastavku praktično bez problema došli do trijumfa, s obzirom na to da nijedan gol za pobedu nije čekao do finiša, već su i PAOK, i Napoli, i Šalke, i Radža Kazablanka blagovremeno rešili dileme.

Na uloženih 300 dinara s kvotom 309,58 dobitak iznosi 94.732 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 1.858 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda.

Čestitamo!