LUDI TIKET (-), subota, 1.097.519 dinara: Ćisko iz iksa odneo novac!

Jedan gol upropastio je sve planove...

Kladioci se sve češće odlučuju da na svojim tiketima vežu nekoliko parova sa identičnim tipom, X-X. I, nije nikakva novost kada se tako hrabri potezi isplate, ali ovog puta to nije bio slučaj.

Kladilac iz Bora pokušao je da napravi milionski dobitak na 500 uplaćenih dinara, ali ga je jedan gol sprečio u tome!

Odigrao je pet utakmica, svuda je tip bio isti, a svi konačni rezultati bili su identični - 0:0! Osim na jednoj utakmici, koja je odnela veliki dobitak...

Bilo je to na susretu Kordobe i Osasune, gde je napadač gostiju Ćisko zatresao mrežu već na startu drugog poluvremena. I mada je Kordoba imala praktično celo poluvreme da stigne do izjednačenja i željenog ishoda, rezultat se do kraja utakmice nije menjao.

Ne znamo kako se naš kladilac osećao u trenutku kada se završila utakmica, a posebno ne želimo ni da zamislimo kako je reagovao kada je video video da su čak tri utakmice nakon te - prošle!

Ako ništa drugo, naš igrač je bar dobio lepu utešnu nagradu - 2.500 dinara. Odnosno, pet puta veći dobitak od same uplate, što je ostvario kroz stari, dobri benefit NAPLATI PROMAŠAJ.

Vredi napomenuti i da je osnovni dobitak na ovom tiketu bio 1.065.550 dinara, a da je preostalih 31.969 dinara stiglo kroz MOZZART BONUS.