LUDI TIKET, subota, 206.120 dinara: Leteći holandski tiket!

MOZZARTOV majstor je preko veba odigrao UG 3+ na svih 10 utakmica 14. kola druge lige Holandije i - prošao!

Da li je u pitanju opklada ili pak inat, tek MOZZARTOV majstor koji je odigrao ovaj tiket sigurno će godinama pričati o njemu. A možda i mi, jer ovako nešto retko se viđa.

Naime, tiket koji je uplaćen preko naše interent stranice mozzarbet.com bazirao se na fudbalu, poređano je 10 timova i odabrano samo jedna igra - UG 3+. Dakle, naizgled jedan manje-više normalan tiket, sve dok ne uvidite da je 5.000 dinara uplaćeno i to na jedno takmičenje! Pošto su u pitanju svi mečevi 14. kola Holandije 2! Od prvog do poslednjeg.

I od tih 10 samo tri je malo teže došlo, to jest ti mečevi su završeni sa "samo" tri pogotka. Ma čudesno! Za ovakav majstorluk tvorac čudesnog "holandskog" tiketa nagrađen je sa ukupno 206.120 dinara, od čega je BONUS 1000% dostigao 26.885. Jedini minus na ovom tiketu je je to što je kvota dostigla 35,85, tako da nije došao u situaciju da se bori za BMW serije 4 u igri POGODI NAJVEĆU KVOTU koju će dobiti tvorac tiketa sa najvećom kvotom uplaćenim do 18. decembra.