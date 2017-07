LUDI TIKET, subota, 62.176 dinara: Mala noćna muzika za kladilačke uši

Samo tri para, svi sa "one strane Atlantike", svi počeli sinoć u 02.00, svi sa igrom 1UG 2-3 i - svi prošli

Nismo sigurni da li je vlasnik ovog malog, ali lepog i ubitačnog tiketa uopšte znao pre nas da je osvojio 62.176 ili smo mi prvi došli do njega. U svakom slučaju, sva tri njegova tipa koja je uplatio preko MOZZARTOVOG internet portala počela su sinoć u dva sata posle ponoći, što znači da su se završili nešto posle četiri.

A posebno je zanimljivo što je odabrao istu igru za sva tri para - 1UG 2-3 (zbir golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili 3). Da sve bude još zanimljivije, odabrao je i parove sa "one strane velike bare". Prvi dolazi iz Meksika a to je meč između Minerosa De Zakatekasa i Doradosa, to jest između Rudara iz Zakatekasa i Zlatnika, što bi bio tačan prevod njihovih naziva. Meč je završen pobedom gostiju od 3:1, a u prvom deliu je palo tri gola i tako potvrdilo dobitnu kvotu od 2,90. Nešto problematičniji je bio drugi par, meč iz Argentine između San Martina iz Tukamana i Nueva Čikaga koji je završen pobedom domaćina od 2:0. Na svu sreću, oba pogotka su pala u prvom poluvremenu i to u 23. i 28. minutu za prolaz kvote 3,35

Daleko najnapetije je bilo kod trećeg, to jest poslednjeg para, koji takođe dolazi iz Meksika. Tamo je konačan rezulat bio 1:1, a pukom srećom ta dva gola su pala u prvih 45 minuta. I to kako - prvi put se zatrasela mreža već u 9. minutu, ali onda je nastalo zatišje koje je prekinuto tek u prvom minutu nadoknade kada je autogolom izvesnog Angula par ipak prošao, kao i kvota 3,35. A time i ceo tiket sa ukupnim koeficijentom 31,09.

Naš hrabri kladilac je uplatio 2.000 dinara i pretpostavljamo otišao da spava snom pobednika jer kada otvorii oči biće bogatiji za 62.176 dinara koliko mu je doneo ovaj Ludi tiket.