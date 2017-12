LUDI TIKET (-), subota, 650.961 dinar: Pogađao Irance, Arape, Izraelce i pao zbog jednog gola...

Našeg igrača iz Niša zaustavio meč iz Italije

Pokazao je da može da se profitira i kada na tiket stavite 15 parova, demonstrirao je veliko sportsko i kladilačko znanje. Pokazao je mnogo toga naš igrač iz Niša (ili je tiket samo tamo uplatio), ali nije imao sreće da sjajnu kombinaciju oplemeni dobitkom.

Naš igrač je pogodio 14 od 15 parova, ali meč iz italijanske Serije C ga je onemogućio da inkasira fantastičnih 650.961 dinar. On se odlučio da na tiket stavi veliki derbi između Padove i Renate, verujući da bar jedan tim neće postići gol. Prevario se. Dsomaćin je posle prvog poluvremena imao velikih 2:0, a zatim su gosti u 51.minutu uneli dozu dramatike u ovaj duel. To je bio kraj njegovih nadanja.

Kakav tiket je sastavio naš igrač najbolje ilustruje činjenica da bi u slučaju prolaska dobio i fantastičan bonus od 361.645 dinara. To bi bila prava nagrada zbog kvote od 5786.

I ne samo kvote, već činjenice da je MOZZARTOV igrač pogađao mečeve iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela...Bio je to pravi poduhvat. Ipak, naš igrač moraće da se zadovolji dobitkom od 5000 dinara koji mu sleduje na osnovu benefita „naplati promašaj“.