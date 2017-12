Šampion Holandije bio efikasniji nego što je kladilac iz Požege očekivao

Sve je na ovom tiketu s kombinazzijama koje uključuju prelaze i broj golova bilo savršeno do meča Fajenord - Roda. Nadao se kladilac iz Požege da aktuelni šampion Holandije neće biti toliko grub prema gostima, pa je gađao iz iksa u keca i dva do četiri gola, ali tim iz Roterdama mu je praktično na samom početku meča pokazao da nema čemu da se nada. Već u prvih nekoliko minuta bilo je 2:0, i tada je bilo jasno da će iks na poluvremenu teško doći. I ne samo to: Fajenord je bio toliko ubedljiv da je pred kraj utakmice probio i granicu s golovima.

Šteta - pogođene su fenomenalne kvote na Ajaks - Viljem Drugi, Galatasaraj - Goztepe i Kasimpaša - Bašakšehir, sve u nedelju, a kada je u ponedeljak prošao i tip X-1&2+ na Osmanli - Akhisar s kvotom 5,90, tek je onda kladilac iz Požege shvatio koliko ga je Fajenordova efikasnost skupo koštala.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 19.886 potencijalni dobitak iznosio je 1.024.147 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 29.829 dinara, odnosno 3% na pet odigranih parova bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.