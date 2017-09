LUDI TIKET (-), utorak, 1.822.941 dinar: Ko ne igra na Lacio...

Rimljani uništili Milan i sjajan tiket iz Mladenovca sa šest pogođenih prelaza

Kladioničarska šala „Ko igra na Lacio, pare je bacio“ mogla bi ove sezone da bude preformulisana u „Ko ne igra na Lacio, pare je bacio“, s obzirom na to kako igra tim Simonea Inzagija.

To je na svojoj koži najbolje osetio kladilac iz Mladenovca kome su Nebeskoplavi uništili neverovatan tiket na kojem je pogodio šest prelaza i čekao dobitak od skoro dva miliona dinara na samo 50 uloženih.

Doduše, on nije igrao protiv Lacija, već je na meču Rimljana s Milanom gađao 1PP X, to jest da će posle prvih 45 minuta biti nerešeno, ali Inzagijev tim krenuo je furiozno od starta, i već do odmora napravio velikih 2:0, a u nastavku ih samo nadogradio na 4:1.

Baš šteta, jer pogledajte samo kvotu na Svonsi - Njukasl, gde je pogođen prelaz iz iksa u dvojku - čak 6,50. Ubo je ovaj Mladenovčanin i da će iz iksa pobediti Viljareal, Napoli, Torino, Štutgart, Vest Hem... a sve ove kvote bile su preko 4,00...

Na uloženih 50 dinara s ogromnom kvotom 33.144 potencijalni dobitak iznosio je 1.822.941 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 165.721 dinar, odnosno 10% na osam odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.