LUDI TIKET, utorak, 106.590 dinara: Kapa dole za VELIKOG MAJSTORA!

Kad na tri para napraviš kvotu 1.000 i pogodiš, jasno je da si pravi znalac

Ovde imamo školski primer kako MOZZART KOMBINAZZIJE na malom broju parova mogu da vam donesu ogroman dobitak.

Kladilac sa beogradskog Labudovog brda na tiket je stavio samo tri para, a uspeo je da napravi kvotu veću od 1.000! On je gađao tri prelaza u kombinaciji sa ukupnim brojem golova i uspeo sve da pogodi.

U nedelju je preživeo dramu, pošto je na Antalija - Kasimpaša tipovao X-1&3-5 (na poluvremenu će biti nerešeno, na kraju će pobediti domaćin, a ukupno će biti od tri do pet golova)... Na odmor se otišlo sa 0:0, a u nastavku su poveli gosti. Domaći su brzo izjednačili, ali se na sledeći gol, koji je značio da prolazi i kec i broj golova čekalo sve do 90. minuta! Isti dan je u Egiptu uhvatio isti tip na Ismaili - Arab el Rami, a čekao se u ponedeljak...

A juče je Mančester Siti gostovao Halu, gde je tipovano X-2&2-3 (na poluvremenu će biti nerešeno, na kraju će pobediti gost, a ukupno će biti od dva do tri gola). Posle 0:0 na poluvremenu, Siti je u nastavku dodao gas, i razrešio sve dileme što se tiče pobednika meča i sudbine ovog fenomenalnog tiketa.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.045 dobitak iznosi 106.590 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 2.090 dinara, odnosno 2% na tri odigrana para bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).