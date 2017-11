LUDI TIKET, utorak, 143.196 dinara: Silni su Vranjanci!

Četiri puta uhvaćeno 5+, a najveća kvota na jugu Srbije

Veličina slova A A A

Dinamo iz Vranja igra fenomenalno ove sezone, čvrsto drži čelo tabele u Prvoj ligi Srbije i sve je izvesnije da ćemo ga naredne sezone gledati u Superligi!

Ta člinjenica nije promakla ni MOZZARTOVOM igraču koji je u ponedeljak upravo na meču Dinama imao najveću kvotu na tiketu koji mu je doneo odličan dobitak. On je na meču Vranjanaca sa Sinđelićem gađao 5+, a Dinamo je furioznom igrom već posle prvih 45 minuta vodio sa 3:0. U nastavku su i domaći i gosti dali po gol, taman da prođe tip s kvotom 8,50.

Isti tip pogođen je na još tri meča - Slovačka M19 - Turska M19 3:2, Kazahstan M19 - Vels M19 3:2 i Belgija M18 - Holandija M18 1:4.

Dakle, na svim tipovanim mečevima postignuto je tačno po pet golova!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.390 dobitak iznosi 143.196 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 4.171 dinar, odnosno 3% na četiri odigrana para bez konačnoh ishoda, s obzirom na to da je tiket odigran tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!