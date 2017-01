LUDI TIKET, utorak, 240.000 dinara: Tako to radi majstor - dva para, kvote 15,00 i 16,00, pa u džep 2.000 evrića

Hrabro, nema šta...

Majstorski, nema ništa. Ali mora se priznati - i vrlo, vrlo hrabro. Tiket pred vama uplaćen je u Zemunu pola sata pre početka velikog engleskog derbija između Mančester Junajteda i Liverpula. MOZZARTOV igrač počastio je sebe jednom jačom uplatom od 1.000 dinara i za hrabrost je nagrađen adekvatno.

Naš kladilac odigrao je samo dva para i oba puta u pitanju su bili prelazi, i to oni koje je po mnogima teže uhvatiti od onih potpunih 1-2 ili 2-1. Na utakmici Mančester - Liverpul prošao je tip 2-X. Ovde je posao "završio" Zlatan Ibrahimović kada se sjajno snašao u 84. minutu i pogodio mrežu Redsa za 1:1. Na susretu Torino - Milan bilo je malo više problema, jer su gosti morali da stignu 0:2 iz prvog poluvremena, no i to je došlo relativno lagano. U svega pet minuta prve polovine nastavka Rosoneri su izjednačili. Posle se izgralo bez garda, bilo je dosta šansi, ali rezultat se na sreću ovog Zemunca nije menjao.

I tako je čovek zaokružio kvote 15,00 i 16.00. Kada se sve to lepo izmnoži sa "hiljadarkom", dođe se do sume od 240.000 dinara koliko je MOZZARTOV igrač na kraju naplatio.