LUDI TIKET (-), utorak, 29.988.000 dinara: Na pragu 250.000 EVRA!

Potencijalno najbolji tiket u istoriji klađenja na ovim prostorima pao u Rumuniji!

Bio bi to tiket koji bi ostao zapamćen kao najbolji u istoriji klađenja, i to ne samo u Srbiji. MOZZARTOV kladilac iz Beograda bio je na pragu da na samo 50 uloženih dinara dobije TRIDESET MILIONA, odnosno 250.000 EVRA! A jasno je da ovaj tiket niko ne bi prestigao do 18. decembra, i da bi uz OGROMAN dobitak bio nagrađen i sa BMW-om serije 4 u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU.

Ovaj igrač do takvog tiketa došao je sa samo četiri para, ali je na sva četiri gađao kontraprelaze - iz keca u dvojku. Kvote brutalne: 25, dva puta 28 i 30!

U Švajcarskoj je Servet vodio protiv Ksamaksa na poluvremenu sa 1:0, a na kraju je bilo 1:2. U Holandiji potpuno ista priča na meču Utreht II - Emen, a na PSV II - Fortuna Sitard još veći preokret: od 0:2 na poluvremenu do 3:2 na kraju!

Međutim, u Rumuniji nije bilo preokreta. Nadao se ovaj kladilac da će Sepsi protiv Dinama iz Bukurešta povesti, a da će favorit u drugom delu preokrenuti, ali... Crveni psi nisu dozvolili ni nadu. Već posle prvih 45 minuta vodili su 0:2, a na kraju je bilo 0:3. Lagana pobeda Dinama u gostima...

Dakle, na uloženih 50 dinara s nestvarnom kvotom 588.000 potencijalni dobitak iznosio je 29.988.000 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 588.000 dinara, odnosno 2% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.