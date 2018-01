LUDI TIKET, utorak, 307.805 dinara: Majstor za prelaze živi u Varvarinu

Pogođena četiri prelaza na Istoku

Veličina slova A A A

Egipat, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati. Iz ovih zemalja je kladilac iz Varvarina birao parove na koje je igrao prelaze i ubo je sjajan dobitak!

Jednom je gađao iz iksa u iks, na meču Tanta - Petrodžet u Egiptu, i tu je bilo „zakucanih“ 0:0, dok je tri puta tipovao iz keca u kec. Zanimljivo je da je na sve tri utakmice viđen potpuno isti scenario - na poluvremenu je bilo 1:0, a na kraju 2:1. Takođe, nigde nije bilo drame: skoro po istom šablonu, domaćin bi poveo sredinom prvog, gost izjednačio sredinom drugog, a odmah bi usledio novi gol domaće ekipe za prolazak tipa i na kraju za lagan prolazak ovog tiketa.

Na uloženih 1.999 dinara s kvotom 149,49 dobitak iznosi 307.805 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 8.975 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!