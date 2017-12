LUDI TIKET, utorak, 564.429 dinara: Superligaški vatromet za pola miliona i skuter!

Neobično veliki broj golova na mečevima u Srbiji doneo drugo mesto u takmičenju kladiocu iz Bogatića

Veličina slova A A A

Nije srpska Superliga među efikasnijim u Evropi, pogotovo ako se u obzir uzmu mečevi na kojima ne igraju Partizan i Zvezda, ali ovaj kladilac iz Bogatića dobro je „namirisao“ da će stvari biti drastično drugačije na utakmicama koje su zbog snega s nedelje pomerene na ponedeljak.

Na Rad - Radnički Niš i Borac - Napredak gađao je 3+, a na Čukarički - Zemun GG. Zbog pomenute statistike, kvote na ove igre u Superligi su odlične, a sve je prošlo gotovo bez ikakvih problema - na Banjici je bilo 2:3, u Čačku 3:3, a na Banovom brdu već posle prvih 45 minuta 1:1.

Osim ova tri iz Superlige, naš kladilac gađao je još osam parova, pretežno igrajući igre s golovima, dok je samo na Istra - Rudeš gađao konačan ishod. Kec s kvotom 2,25 je došao, iako su gosti vodili na poluvremenu sa 0:1. U nastavku su dobili crveni karton i Istra je to iskoristila za preokret na 2:1.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 4.341 dobitak iznosi 564.429 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 130.329 dinara, odnosno 30% na 11 odigranih parova, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

I ne samo to: s kvotom 4.341 ovaj tiket je izbio na drugo mesto takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU, a ta pozicija mu u ovom trenutku donosi sjajni skuter Piaggio MEDLEY 150s. Podsećamo, takmičenje traje do 18. decembra, a prvoplasirani je trenutno tiket s kvotom 7.019 i taj koeficijent mu zasad garantuje BMW serije 4.