LUDI TIKET, utorak, 57.518 dinara: Stručnjak za golove

Bilo je u ponedeljak u ponudi mečeva za kvalitetan tiket, a to je dobro iskoristio naš kladilac koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com.

On je tipovao devet parova, a od toga na osam je gađao golove, i tome pridodao jedan konačan ishod - dvojku na Alborg - Midtjiland. I upravo taj tip zadao mu je najviše muka, s obzirom na to da je do 88. minuta bilo 0:0. Dakle, pred sam kraj su gosti ipak opravdali ulogu favorita i golom Gustava Vikhajma uknjižili pobedu.

Na uloženih 50 dinara s kvotom 1.000 dobitak iznosi 57.518 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 7.518 dinara, odnosno 15% na devet odigranih parova.

Čestitamo!