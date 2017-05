LUDI TIKET (-), utorak, 7.980.709 dinara: To može samo u MOZZART Betu - padneš tiket i uzmeš 100.000!

Ne smemo ni da zamislimo kako se oseća naš kladilac...

Bio bi to dobitak koji bi verovatno obeležio Dan rada na najlepši mogući način. Ali, nije se dalo... Bar ne tako da se uzme gotovo 64.659 evra! Ali, ono što MOZZART Bet pruža jeste lepa uteha. A u ovom slučaju ona iznosi strašnih 100.000 dinara!

Naš kladilac je putem internet portala MOZZART Bet još poslednjeg dana aprila sastavio ambiciozni tiket koji bio potencijalno doneo velikih 7.980.709 dinara. S tim što je uplata na kvotu 5.320,47 bio čak 1.000 dinara. A kako je tiket bio uplaćen tokom "HAPPY HOUR", bonus za potencijalni dobitak bio je dodatno veći. Jasno je da je naš igrač bio uveren u prolaz ove lepotice.

Na „repertoaru“ bile su sve popularnije MOZZART kombinacije, a najčešća na ovom tiketu bio je tandem 1X&GG. Za neupućene, iako verujemo da takvih nema ovde, u pitanju je tip gde će konačni ishod biti - pobeda domaćina, ili remi, uz po gol na obe strane.

I sve je krenulo kao u snu. Od ukupno deset parova naš kladilac je imao čak osam zaokruženih pogodaka, s najmanjom kvotom od 2,20! Ali, onda se desio taj kobni promašaj, koji je niz reku odneo ogroman novac.

Pomenuta kombinacija čekala se i na susretu Osmanlija i Konje. Iako je prvi deo kombinacije prošao, s obzirom da je rezultat bio 0:0, to je ujedno značilo da je zbog drugog dela - tip propao. Golova nije bilo, a tražio se bar po jedan na obe strane.

Ali, nije sve tako crno za našeg igrača. Jer, uprkos ovom padu, on je ozbiljno zaradio. I to čak 100.000 dinara. A kako? Pa, naravno, kroz stari, dobri benefit "NAPLATI PROMAŠAJ". Odnosno, ostvaren je 100 puta veći dobitak od same uplate. Na 1.000 dinara, to je 100.000!

Svaka čast, kapa dole.

