LUDI TIKET (-), utorak, 9.912.770 dinara: Da li je moguće? Adana zakasnila za 80.000 EVRA!

Jedan gol turskog kluba nedostajao je za istorijski dobitak u Kostolcu!

Veličina slova A A A

Ovo se ne viđa često: kladilac iz Kostolca odigrao je 21 par na tiketu, i na svakom isti tip: 1TM1 1+, odnosno da će domaćin dati bar jedan gol u prvom poluvremenu. Nazidao je kvotu daleko preko 100.000, uložio samo 30 dinara i bio vrlo, vrlo blizu dobitka od preko 80.000 EVRA!

On je vezao parove od subote, nedelje i ponedeljka. Prvi dan prošao je savršeno, devet timova je ispoštovalo zadati zadatak, a u nedelju je krenulo takođe sjajno: Briž, Alanja i Torpedo Žodino bili su efikasni već u prvih 45 minuta i onda je došao red na Adanu. Ovaj tim je u drugoj ligi Turske dočekao Erzurum, i bio favorit, s obzirom na to da gosti igraju veoma loše i da se nalaze na dnu tabele. Uzdao se ovaj kladilac u nekadašnjeg napadača Evertona Magaju Guejea, koji igra u špicu Adane, ali na njegovu žalost, on je proradio tek u finišu meča. U prvih 45 minuta bilo je 0:0, a tek pri kraju viđen je pravi vatromet - gosti su poveli u 85. minutu, a Gueje je sa dva gola u nadoknadi preokrenuo rezultat. Ali to ništa nije vredelo igraču iz Kostolca...

Da sve bude gore, posle meča u Turskoj, svi parovi su zaokruženi, njih još sedam, a poslednju u ponedeljak uveče kada su Dizeldorf i Banfild kao domaćini tresli mrežu u prvom poluvremenu...

Na uloženih 30 dinara s kvotom 132.170 potencijalni dobitak iznosio je 9.912.770 dinara, uključujući i NEVEROVATAN MOZZART BONUS u iznosu od čak 5.947.661 dinar, odnosno, pazite sad, 150% na 21 odigran par bez igre konačan ishod.

KAKVA ŠTETA!

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 3.000 dinara.