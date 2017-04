Luka Mitrović: Tenzija, koškanje, „treš tok“... Sve je to normalno

„Naravno, u granicama normalne“, poručio je Zvezdin kapiten

Bila je to, vrlo verovatno, partija sezone kapitena Crvene zvezde Luke Mitrovića. Dalekometni hici, ofanzivni skokovi, požrtovovanje u odbrani.... Od nabrojanih sastojaka bila je satkana igra mladog krilnog centra.

Da, bilo je i verbalnih duela sa igračima Partizana, posebno Lukovićem, ali potencijalni reprezentativac je poručio da je to sastavni deo derbija.

„Svi su motivisani u derbiju, uvek ima malo tenzije, koškanja „treš toka“... Sve je to normalno i sve je to draž derbija. Da nema toga, ne bi se ovaj meč nazivao derbijima. Sve dok je u granicama normale, to je dobro. Ali ne treba izjavama dizati tenziju“, poručio je Luka Mitrović.

Zvezda je na kraju, ispostavilo se, zabeležila rutinsku pobedu.

„Derbi je derbi, kolika god da je razlika u kvalitetu. Retko kad se derbi lako dobije. Pokazalo se to i večeras. Možda je za nas ovaj derbi došao malo rano za nas, nismo bili na nivou na kojem želimo. Drago mi je što smo dobili dvocifrenom razlikom, jer nam je to zaliha za drugi deo sezone“.

Navijači Crvene zvezde bili su oduševljeni partijom kapitena.

„Dobro sam se osećao na terenu, dobro sam otvorio meč. Mnogo mi je bitnije od toga da smo slavili, posebno jer smo se pribojavali ovog meča. Nismo u formi kakvoj želimo da budemo“.