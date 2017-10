Lukaku: Kad sam ga dao Realu, mogu svakome

"Sada igram u timu koji hoće da pobeđuje protiv velikih rivala", poručuje napadač Junajteda nakon još jednog ćorka na Enfildu

Engleski mediji su brzo izgubili strpljenje za Romelua Lukakua. Možda zato i što je plaćen 85.000.000 evra Evertonu prošlog leta, ali napadaču Mančester Junajteda se zamera na nedostatku golova protiv klubova iz “velike šestorke” Premijer lige.

Statistika je jasna - Lukaku je postigao samo 15 golova na 57 mečeva protiv Arsenala, Čelsija, Liverpula, Mančester Sitija, Mančester Junajteda i Totenhema, ali ima objašnjenje za to.

“Znam da su očekivanja velika i da se saigrači i navijači uzdaju u mene. Kada sam bio u Evertonu, mi smo u utakmice ulazili s drugačijim planom, posebno na onim mečevima na kojima nismo igrali na pobedu, pa se i nismo trudili da napadamo i stvaramo šanse. Sada igram u timu koji hoće da pobeđuje protiv velikih rivala i očekujem da će se situacija promeniti”, kaže Lukaku.

Snažni Belgijanac podseća da je već pogađao mrežu u dresu Junajteda protiv velikih timova, recimo Real Madrida u Superkupu Evrope u avgustu u Skoplju.

“To je bila utakmica na kojoj su se mnogi zapitali da li ja mogu da postignem gol? Ta utakmica me je oslobodila bilo kakvog straha. Mnogi napadači promašuju velike prilike, još veće nego ja, ali uvek se poteže pitanje 'Rom ovo, Rom ono'. To je standard koji sam postavio samom sebi. To je nešto što se događa u fudbalu i potpuno sam miran zbog toga”, ističe Lukaku.

Od dolaska iz Evertona u Mančester Junajted ovoga leta, Lukaku je postigao 16 golova na 13 utakmica za klub i reprezentaciju Belgije.

