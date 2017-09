Mačvan najavljuje zlato 2021: Da se generacija pojavi i oprosti...

Teo će tada biti najstariji, realnost je da to bude kraj

Kad sad nismo, ko zna kad ćemo... Mnogima je to prošlo kroz glavu kada je Srbija poražena u finalu Evrobasketa od Slovenije. Naša reprezentacija je morala da se zadovolji još jednim srebrom koje zbog svega što je pratilo tim, možda ima i veću težinu od onih olimpijskih i svetskih osvojenih prethodnih godina.

Ali ostaje žal za zlatom koje se 15 godina čeka u Srbiji. Toliko je prošlo od poslednjeg najsjajnijeg odličja. Slovenija je pre finala delovala kao idealan protivnik za povratak na evropski tron, s obzirom da su prethodnih godina poslednje prepreke bili nepobedivi Amerikanci ili košarkaške sile poput Španije ili Litvanije. Dodatnu težinu zlatnoj medalji daje činjenica da je Evrobasket pomeren na četiri godine i da će Slovenci biti vladari do 2021. godine.

Može li Srbija sa ovom generacijom na evropski tron za četiri godine? Milan Mačvan kaže da može!

„Strašno mi je krivo što sam treći put morao da se penjem na balkon sa srebrom. Čak smo glasali da li uopšte da izlazimo pred sve te ljude bez zlata. Znali smo da je doček već bio organizovan, ali smo razmišljali da otkažemo sve. Ipak, bilo bi bez veze da oduzmemo to pravo onima koji nikada nisu bili na balkonu, a mnogo je takvih. Verujte da nije lako popeti se tamo sa srebrom, bili smo utučeni“, rekao je Mačvan u intrevjuu za Novosti.

Kapiten evropskih vicešampiona je ponovio ono što je obećao selektor Đorđević na balkonu: Ovaj tim Srbije napada zlato na Evrobasketu 2021. godine!

„Samo da svi budemo spremni. Želeli smo da evropsko zlato bude kruna generacije. Ali SP se održava 2019, OI su 2020, a naredno EP 2021, svi bi trebalo i dalje da igramo. Teo će biti najstariji sa 34, ostali će imati negde oko 31-32. Realnost je da to EP 2021. godine bude naše oproštajno, gde bi trebalo svi da se pojavimo i uzmemo to zlato. Naravno, ako je moguće da i na svakom sledećem budemo u najjačem sastavu...“, priželjkuje Mačvan.

Iako bi mnogi od aktuelnih reprezentativaca mogli da se oproste 2021, ima i nekih koji će i posle toga nositi dres Orlova i biti uzdanice. Najveća od njih je svakako Bogdan Bogdanović koji oduševljava Mačvana.

„Fasciniran sam Bogdanom, kako razmišlja, kako se nametnuo da bude lider, iako mu to nije bilo ni rečeno, ni dato. Odigrao je neverovatno, izneo toliki teret da četiri-pet minuta pre kraja finala više nije mogao da stoji na nogama i pitao je Saleta da ga menja. Zamislite kakva je to potrošnja bila, kada je na samom kraju rekao da ne može. I one suze na kraju... Bio je slomljen. Ali to je mentalitet šampiona, jedini put za uspeh u NBA“.

Iako je Bogdanović bio vođa na terenu, i Mačvan je kao kapiten dao ogroman doprinos i dobro se snašao u novoj ulozi.

„Od 2009. sam stekao mnogo iskustva, učio sam od Krstića i Tea kako se nosi traka... Imali smo sedmoricu novajlija koji su prvi put bili na velikom takmičenju. Nije mi teško pala nova uloga, jer su svi momci fenomenalni. U nacionalnom timu si u obavezi da daš maksimum, bez obzira na to što nisi plaćen za to“.

A među obavezama verovatno nije očekivao da će morati da pozajmljuje pantalone saigračima?!

„Nisam mogao da verujem. Ideš tamo na tri nedelje i ne poneseš civilku neku, da imaš kad izađeš iz hotela. Tako je Gagi (Dragan Milosavljević) išao na večeru u tri broja većim farmerkama bez kaiša. Zezali smo se da treba da ga bandažiramo, kad već nema kaiš“, na jednom primeru je Mačvan otkrio deo dobre atmosfere koja je vladala u timu na Evrobasketu.

