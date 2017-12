Magija De Brujnea! Siti u Njukaslu udario 18. recku zaredom (VIDEO)

Nije bilo pitanje da li će već koliko. Večeras je i jedan gol bio dovoljan Mančester Sitiju da pobedi u Njukaslu u meču 20. kola Premijer lige i to im je bio 18. uzastopni trijumf u ovom takmičenju.

A kakav li je to bio gol! Kevin de Brujne je kao kvoterbek u američkom fudbalu teledirigovanim pasom pronašao Rahima Sterlinga a ovaj uhvatio loptu na petercu i poslao je u mrežu.

Svakako se radi o još jednom pogotku koji bi mogao da se nađe na televizijskim špicama, mada ih ove sezone Siti postiže maltene u svakoj utakmici.

I ne samo to. Siti je ponovo uvećao prednost na tabeli u odnosu na prvog pratioca, gradskog rivala Junajted na gigantskih 15 bodova.

Ekipa Pepa Gvardiole ponovo je dominirala od prvog do poslednjeg minuta i pravo je čudo kako nije još neki put zatresla protivničku mrežu i upisala ubedljiviji trijumf.

Mada, mora se pomenuti i detalj iz 33. minuta kada je Nikolas Otamendi atraktivnom intervencijom na gol liniji glavom spasio svoju mrežu posle loba Rolanda Aronsa.

Inače, barem po tri gola mogli su večeras da postignu Kevin de Brujne i Serhio Aguero. Najbliži pogotku bio je Belgijanac u 66. minutu kada je pogodio stativu. U nastavku akcije Aguero je zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Građanima i Gvardioli sada preostaje da ovu perfektnu seriju nastave 31. decembra protiv Kristal Palasa u Londonu i da na pravi način spuste zavesu na 2017. godinu.

The accuracy of this pass is everything De Bruyne is about. Beautiful. pic.twitter.com/pZRPl09PfB