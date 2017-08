Malbašićev debi protiv Barsinih rezervista od 3.400.000 evra

Tenerife u poslednjoj utakmici drugog kola Segunde

Na Kanarskim ostrvima glasno najavljuju napad na promociju u Primeru. Na stadionu Mini glavni cilj je proizvodnja igrača za prvi tim Barselone. Ali čini se da bi - kad bi to pravila dozvoljavala - i Barsin B tim komotno mogao do elite. Najzvučnije pojačanje u ovom prelaznom roku to najbolje oslikava.

Naime, krilni fudbaler Hoze Arnaiz (22) koji je stigao iz Valjadolida koštao je Barsu 3.400.000 evra što dovoljno govori o veličini katalonskog kluba. Platiti toliki novac za rezervni tim znači da se na Arnaiza u perspektivi računa i za prvi tim. Ako sve bude kako treba.

Sa druge strane, najskuplje pojačanje Tenerifa do sada bio je Filip Malbašić, ponajbolji igrač Vojvodine u tekućoj godini, koji je plaćen "skromnih" 600.000 evra. Mada, još se čeka rasplet u vezi sa napadačem Nanom, koji je prošlog leta otišao u Eibar za 3.250.000 evra, ali u Primeri nije odigrao ni minut, pa bi sada da se vrati na Kanare. Problem je što bi njegova jednogodišnja pozajmicala koštala Tenerife celih 1.300.000 evra, a to je ipak previše novca.

MOZZART KVOTE

Jer ma koliko oni želeli u elitu, to je ipak tim koji je ovog leta očerupan. Polušpic Kristo Gonzales otišao je u B tim Reala za 750.000 evra, štoper Herman Sančez je završio u Granadi, levo krilo Aron Njigez u Ovijedu...

A Barsa? Neko i ode, ali najtalentovaniji stižu kao na traci. Kad se ne proizvede u školi onda se kupi, kao što se i desilo u Arnaizovom slučaju. Nije on jedini. Napadač iz Hondurasa Antonio Lozano doveden je za 1.500.000 evra, vezista Injigo Ruiz za 800.000, štoper Horhe Kuenka za 400.000...

Kalkulisaće Barsine rezerve kad bude počeo da se bliži kraj sezone. Jednostavno, ništa im ne znači ni da obezbede plasman u elitu. Ali to je još daleko. Ovo je period u kome će izginuti na terenu ne bi li se preporučili seniorskoj ekipe.

Segunda, drugo kolo:

Petak:

Albasete - Kordoba 0:0

Subota:

Ueska - Lorka 2:0

Kultural Leonesa - Osasuna 2:1

Rajo Valjekano - Numansija 2:2

Sevilja II - Valjadolid 1:2

Almerija - Ovijedo 1:1

Nedelja:

Sporting Hihon - Lugo 2:0

Saragosa - Granada 1:1

Kadiz - Alkorkon 0:0

Reus - Himnastik 1:1

Ponedeljak:

21.00: (2,40) Barselona II (3,15) Tenerife (2,90)