Male tajne velikog povratka Džermejna Defoa: Veganska dijeta, krioterapija i masaže

Trend veganizma, to jest izbacivanja iz ishrane namirnica životinjskog porekla, zahvatio je i sport.

Kod nas je gotovo dnevna tema šta jede Novak Đoković i da li je zbog prelaska na veganstvo izgubio snagu, tako da smo dobro upoznati sa tom temom. A kako vreme prolazi, tako se sve više vrhunskih sportista javlja sa neverovatnim rezultatima nakon prelaska na biljnu ishranu.

Poslednji u nizu je Džermejn Defo koji, čini se igra kao u najboljim danima, iako mu je već 34. U subotu se vratio u reprezentaciju Engleske nakon skoro četvorogodišnje pauze i bio strelac i najbolji igrač meča kvalifikacija za SP 2018 između Gordog Albiona i Litvanije. Kako tvrdi napadač Sanderlenda, odbacivanje mesa, mlečenih proizvoda, jaja, pa čak i meda pomoglo mu je da zadrži svežinu i snagu, što je ukomponovao zajedno s najnovijim metodama oporavka od napora. Sve zarad ljubavi ka fudbalu.

"Sada bolje razumem šta je potrebno mom telu. Svi već znaju da često radim krioteraopiju (terapija hlađenjem prim. ur.). Sigurno da ne uživam u tome, ali prednosti su neverovatne. Dok ulazim u ledenu kupku samo zatvorim oči i podsetim sam sebe kako mi je lepo na terenu i koje je uživanje kada dam gol! Obavezne su i masaže, a veoma pazim i na to šta jedem. Na veganizam mi je ukazala devojka, i mogu reći da je zaista sve OK jer mi proteini iz mesa nisu potrebni. Jedino se nađem u problemu kada odem kod mame na ručak, a na stolu me dočekaju sve moguće vrste mesa", otkrio je Defo za kojeg se već uveliko priča da će biti jedan od aduta Engleske na SP 2018. u Rusiji iako će mu tada već biti 36.

