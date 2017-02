Marko Nikolić pred prolećnu premijeru:Za dve sedmice mnogi će se hvatati za glavu

„Možda bude promena u odnosu na meč sa Uralom, a možda i ne bude“, tajnovit je trener crno-belih

Partizan je spreman! I može da se desi da među starterima za prolećnu premijeru ne bude nijedne promene u odnosu na sastav koji je prošle subote pobedio Ural u generalnoj probi u Limasolu.

A možda i ne bude tako.

„Proširili smo krug kandidata u odnosu na jesenji deo sezone. Upoznali se tokom takmičenja i potreban nam je svaki igrač, jer nas u naredna dva i po meseca očekuje najmanje 17, a najviše 20 utakmica. Iz tog razloga moguće je da ne bude promena u sastavu u odnosu na ekipu koja je počela protiv Urala. A možda ih bude- dve do tri“, rekao je Marko Nikolić uoči nedeljnog gostovanja Radu na Banjici.

To što je Partizan dobro izgledao u završnim proverema na Kipru jeste ohrabrujuće za Grobare, ali...

„Pratio sam šta smo pričali i ja i moje kolege prethodnih dana. To su uglavnom bile šablonske izjave o tome kako smo imali vrhunske uslove i odličan rad na pripremama. Sve to pada u vodu, jer će za dva do tri sedmice neki od nas da se hvataju za glavu. Zbog čega je bitna mentalna priprema za ono što sledi. Obzirom na ogromnu pauzu ovo je praktično nova sezona, a Partizan kao uvek. Traži put do dobrog rezultata i dobre igre“.

Nikolić je pohvalio Radov koncept od nekoliko igrača sa 30 i više godina i nekoliko predstavnika mlade garde. Označio je Nikolu Drinčića kao potencijalno glavnu pretnju i dodao da se ne plaši tradicije koja kaže da na prethodne dve prolećne premijere Partizan nije slavio.

„Ne posmatram stvari tako, jer se praktično i ne sećam toga, kao što se ne sećam i seriji od 11 mečeva bez poraza. A veruje da se i vi ne biste sećali ako bismo , ne daj Bože, izgubili od Rada. Ipak, verujem u trijumf“.

Novinari su upitali Nikolića i o odluci FSS da pomiluje Nenada Lalatovića... Upravo je trener crno-belih kažnjen pre dve godine, ali je globu izdržao do kraja.

„Ne znam da li da budem srećan ili tužan zbog toga, pomalo sam i nezainteresovan. Ali čini mi se da sam ja jedini izdržao kaznu“, poručio je Nikolić.

