Marko Nikolić, prvi put posle ostavke: Nije do Partizana, zasitio sam se lige, hoću novi izazov! Sud Grobara vredniji od trofeja

Sada već bivši trener Partizana odlazi ovenčan duplom krunom i učinkom 5-1-0 u duelima sa Crvenom zvezdom

Mladi bi rekli "prešao je igricu". A kad te mlađe generacije Partizanovih navijača ostare i počnu da listaju almahan uspomena, tik uz Slavišu Jokanovića i Aleksandra Stanojevića, ugledaće sliku Marka Nikolića i konstatovati, kao što i danas pričaju: "Jedan od nas".

Jedan od njih je, ipak, otišao. Za sobom je, kao i prethodna dvojica, ostavio duplu krunu, status najboljeg trenera u Superligi i pitanje šta bi bilo da je ostao? Tačnije, da li bi ovaj tim, sa njim na klupi, mogao do grupne faze Lie šampiona ili Lige Evrope, kao što je sa gorepomenutima.

Novi šef struke Videotona je uveren da može, jer je postavio temelje. Ukoliko su čvrsti, oni mogu u sportu da se ispostave važnijim u izgradnji uspeha.

"Paritzan ima dobru osnovu. Ovi momci su šampioni. Takav im je karakter. Pokazali su to. Nije pobednička ekipa skup najboljih pojedinaca, nego skup najboljih karaktera. Ovoj crno-beloj potrebna su dva do tri pojačanja. Takva da ne poremete postojeću hemiju unutar tima i hijerarhiju u svlačionici. Plan je napravljen i na njegovoj realizaciji se radilo bez obzira na mene. Zato sam uveren da će sportski i generalni direktor, uz saradnju Upravnog odbora, zadržati one koji bi trebalo da ostanu. I ako se pravovremeno dovedu novajlije imam maksimalno poverenje u ovu generaciju", rekao je Marko Nikolić MOZZART Sportu, samo nekoliko časova pošto se oprostio od Humske 1.

Drugi put. Za razliku od neshvatljive i nikad objašnjene smene proleća 2015, odlazi kao pobednik. Došao je u situaciji kad su očekivanja Grobara izneverena, kad je umesto nade dominirao očaj, a jedini put kojim je mogao da se kreće bile pobede. Bez prava na kiks. I tako 37 vezanih utakmica.

"Dosta emotivno i teško mi pada rastanak sa Partzanom. Svaki put. Bilo da je to posle istorijskog uspeha kakav je ovaj, osvajanje duple krune, bilo da je u okolnostima od prethodnog puta. Partizan je institucija i zaslužuje poštovanje. Čast mi je što sam bio njegov deo. Ponosan sam na sve urađeno. Osim igračima, saradnicima u stručnom štabu, zaposlenima u Zemunelu i stadionu, upravi, posebnu zahvalnost dugujem armiji navijača. Postoji samo jedna nagrada koja mi je draža od oba trofeja i priznanja za trenera sezone. To je sud Partizanove publike".

A ona se ovog proleća poistovetila sa timom. Možda i energijom trenera, počastivši ga skandiranjem "jedan je Nikolić Marko". Ipak, finansijski element nikako nije zanemarljiv. A drugi je utisak da svako ko malo odskoči – a Nikolić jeste – gleda ka inostranstvu, pa su tako Milan Rastavac i Vuk Rašović već napustili niški Radnički i Napredak, u potrazi za boljim stanjem od srpskog fudbalskog mulja.

"Razlozi mog odlaska nemaju veze s Partizanom. Posebno ne sa ljudima u njemu, kojima, što već naglasih, dugujem neizmernu zahvalnost. Praktično, deset godina sam u ovoj ligi, osetio sam da sam dostigao maksimum. Osvojio sam sve što sam mogao. Pojavila se i zasićenost ligom", zaključio je za naš portal dosadašnji trener Partizana koji će u četvrtak jutro krenuti u Mađarsku i tokom dana biti promovisan u Sekešfehervaru.

Srećno!

NIKOLIĆ PREDLOŽIO – DOVEDITE STOLICU

Zajedno sa Markom Nikolićem, stručni štab Partizana napustili su i njegovi prvi saradnik Radoje Smiljanić i stručnjak za kondiciju Goran Basarić. Zanimljivo, na rastanku sa upravom dosadašnji trener predložio je Iliju Stolicu za svog naslednika, što govori koliko vrednuje aktuelnog stratega Voždovca, ali i koliko se njegov stav ceni.

"Čelnici su učinili stvarno maksimalan napor da ostanem. U dugotrajnim razgovorima smo se dotakli i teme mog eventualnog naslednika. Predočio sam svoju ideju, vidim da se ona poklapa sa mišljenjem sportskog direktora. Držim da u Srbiji ima trenera sposobnih da rade u Partizanu", ocenio je Nikolić.

PROTIV ZVEZDE 5-1-0

Marko Nikolić je napustio Partizan kao maher za pripremu i same mečeve sa Crvenom zvezdom. Posle dva trijumfa u prvom mandatu, upisao je tri slavlja nad večitim rivalomu drugom i jedan remi. Dovoljno za poseban status u očima Grobara.

"Pobede u derbiju su najvažnije i meni najslađe. Na njih sam posebno ponosan. Bilo je različitih kolega sa suprotne strane, svaki na svoj način je inspirativan. A ostaće zapisano da smo ovom poslednjom pobedom nad Zvezdom postali tek šesta generacija u istoriji kluba koja je osvojila duplu krunu. I to nešto govori".

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star Sport)