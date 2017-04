Marko Nikolić: Zašto sam rekao „na vrh mi jezika“

Pojašnjenje Partizanovog trenera

Marko Nikolić je streptomicin za Crvenu zvezdu. Ove sezone dobio ju je dvaput iz tri pokušaja (uz jedan remi), a u karijeri na klupi Partizana ima četiri pobede i nerešen ishod (bez poraza) u večitim derbiojima. Posle 154. jedna izjava stratega crno-belih privukla je pažnju, tad je rekao kako mu je „na vrh jezika da nešto kaže“, pa je pred duel sa Vojvodinom u drugom kolu plej-ofa usledilo pojašnjenje reči koje svako, po starom ovdašnjem običaju, tumači na svoj način.

„Bio sam vrlo precvizan. Rekao sam tada da mi je na vrh jezika da kažem posle tri međusobna duela sa Zvezdom ko je najbolja ekipa u Srbiji, ali da neću to da kažem zbog svojih igrača. Neću, jer imamo šest utakmica do kraja pervernstva. Zato, niko od nas nema pravo da sebe proglašava najboljim kad to još nismo. Eventualno možemo da budemo najbolji na kraju“, rekao je Marko Nikolić.

Prema njegovim rečima, u dublju analizu derbija neće se upuštati. Iz više razloga: utakmica je prošla, sledi nova sa Vojvodinom, a i zasmetalo mu je što su njegove izjave pogrešno protumačene.

„Sva sreća, pa postoji video zapis. Time bih stavio tačku na priču o derbiju i ono što pokušava da se drugačije predstavi ovih dana, ali neće moći“, rekao je Nikolić.

(FOTO: Star sport)