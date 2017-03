Marko Pecarski: Hoću kao Nikola Jokić, on je savršen uzor! U Bajernu sam zbog Saše Đorđevića, sanjam NBA ligu

"Pokušavam da kopiram neke stvari koje on radi i sviđa mi se kako igra. Naravno, ne mogu da se poredim s njim, jer on je NBA igrač, a ja 17-godišnji momak", kaže jedan od najtalentovanijih 17-godišnjaka u Evropi

Sam pomen prezimena Pecarski u košarkaškim krugovima nosi određenu težinu. Miroslav je kroz karijeru nosio dresove Partizana, Panatinaikosa i još nekoliko klubova iz Grčke, Španije i Francuske. Njegov sin Marko tema je analiza brojnih stručnjaka, pošto je odavno zavredneo status jednog od najtalentovanijih centara Evrope u svom godištu (2000).

Danas supertalentovani centar krcka šestu nedelju u minhenskom Bajernu, za koji je potpisao početkom februara. Nakon što su se prvi utisci slegli, novinari portala basketball.de iskoristili su trenutak kako bi porazgovarali s biserom Mega Leksa o karijeri, životu, snu da zaigra u NBA ligi i tome kako želi put kakav ima i Nikola Jokić.

Za početak Pecarski je nemačkim kolegama otkrio malo više o sebi i poziciji koju igra, tome kako voli da igra pod košem, ali i da koristi šanse sa poludistance, te da sebe smatra ofanzivnim i raznovrsnim igračem.

A onda je govorio o tome kako bez košarke ne može.

„Otkad znam za sebe moj otac je stalno bio po kampovima, a ja sam uvek išao s njim. U jednom trenutku sam samo uzeo loptu, počeo da tapkam loptu i zavoleo sam ovaj sport. Sada život ne mogu da zamislim bez košarke. Mnogo me čini srećnim“.

Mada je njegov otac bio poznat po tome što je dugo igrao košarku u Grčkoj, gde je čak uzeo i državljanstvo i igrao pod imenom Miroslav Milonas, Marko kaže da za njega opcija odlaska na jug evropskog kontinenta nije postojala.

„Kada se pojavila opcija odlaska u Bajern, sastao sam se sa roditeljima i razgovarali smo o tome. Zajedno smo došli do zaključka da je Bajern najbolja sredina za moj dalji razvoj. Činjenica da Marko Pešić (sportski direktor Bajerna prim. aut) i trener Aleksandar Đorđević pričaju srpski jezik još više je doprinela odluci da dođem. Opet, moram da kažem da ceo klub vodi mnogo računa o meni i ponudio mi je savršeno okruženje za mene“.

Neizostavno pitanje bilo je - da li Saša Đorđević ima status idola u Markovom životu?

„Apsolutno. On i moj otac se jako dobro poznaju, čak su i igrali zajedno jedno vreme. To je, takođe, značajno uticalo na moju odluku da dođem u Bajern. Nažalost, nisam imao priliku da gledam Đorđevića uživo kada sam bio klinac, bio sam premlad. Ali, uvek rado pogledam klipove s njegovim potezima“.

Pecarski je zatim otkrio da košarku igra u Nemačkoj, a da školu pohađa u - Srbiji.

„Istina. I dalje idem u školu u Srbiji, ali to odem samo nakratko. U Minhenu živim i tu mi je košarka sve. Za mene je to velika promena, posebno jer je trebalo da se naviknem na život profesionalca i treninge kakvi jesu, kao i igru. Za ostalo nemam vremena“.

Kako sam kaže - sanja da jednog dana zaigra u NBA ligi, a zna i kojim bi putem krenuo. Naravno, njegovog nekadašnjeg, starijeg kolege iz Mege, Nikole Jokića, koji briljira u Denveru.

„S Bajernom imam ugovor bez vremenskog ograničenja, tako da ne razmišljam o dalekoj budućnosti. Naravno, sanjam da jednog dana zaigram u NBA ligi. I to na način na koji to radi Nikola Jokić, koji zaista oduševljava u Denveru. Pokušavam da kopiram neke stvari koje on radi i sviđa mi se kako igra. Naravno, ne mogu da se poredim s njim, jer on je NBA igrač, a ja 17-godišnji momak. Ali, on mi je veliki uzor i nadam se da ću postići nešto kao on“.

