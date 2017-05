Mbape ne krije: Želim da pobedim Bufona!

„Raduje me što ću protiv sebe imati najboljeg među najboljima“, kaže mladi golgeter

Teško da više može da se nađe priča u kojoj se ne pominje gde će Kilijan Mbape da nastavi karijeru. Da li u Realu, Bajernu, Arsenalu, Mančester Sitiju, Pari Sen Žermenu? Ovo je, konačno, jedna priča van „transfer“ konteksta.

Ultratalentovani napadač govorio je o predstojećem dvomeču sa Juventusom u polufinalu Lige šampiona (sreda, 20.45) i sudaru s, kako on sam kaže, najboljim golmanom na planeti - Đanluiđijem Bufonom.

„Bufon? On je golman koji je ispisao istoriju i obeležio jednu veliku epohu. Najbolji na svetu. Jako mi je drago što ću igrati protiv njega. Kao igrač svakodnevno radiš da bi igrao protiv najboljeg među najboljima. A on to jeste. Kada se nađete u toj situaciji, želite da date sve od sebe. Da pobedite“, kaže Mbape.

O Juventusu mlada vedeta Kneževa ima samo reči hvale.

„Juventus je veliki klub. Svi znaju istoriju ovog kluba, velike igrače koji su igrali, ali i one koji su sada tu. Juventus ima odličan tim. Izbacio je Barselonu u dvomeču i među favoritima je za osvajanje pehara“.

Ali, Mbape ne zaboravlja ni da Monako nije tim koji će se lako predati.

„Volim da se krećem po terenu, a trener mi daje punu slobodu da radim upravo to. Mogu da idem slobodno levo, desno i po sredini. To je ono što jako volim i zahvalan sam treneru na poverenju koje ima u mene. Monako ima mnogo kvalitetnih igrača i daćemo sve od sebe jedan za drugog. Zato imamo toliko različitih strelaca. Želimo da pobedimo i osvojimo neki pehar zajedno. Za tako nešto ne moramo da računamo na zajedništvo u timu“.

(FOTO: Action Images)