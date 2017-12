Mehelenov transfer u Ajaks za istoriju!

Sale Janković afirmisao još jednog igrača koji je klubu doneo rekordnu sumu novca

Možda neće doneti trofeje Mehelenu, ali im zato puni klupsku kasu do vrha i donosi im milione o kojima su samo mogli da sanjaju! Srpskom treneru Aleksandru Jankoviću je u Mehelenu još jednom pošlo za rukom da lansira maldog igrača za prodaju.

Janković se vratio u Mehelen početkom novembra kada je klub bio u katastrofalnoj seriji rezultata i poslednjeplasirani na tabeli. Uspeo je koliko-toliko da ga stabilizuje, pomeri ga sa pozicije fenjeraša i popravi šanse za opstanak. Ali osim rezultata je, kao i u prvom mandatu, afirmisao igrača za prodaju koji je klubu doneo ogroman novac.

Mladi, 19-godišnji napadač Hasan Bande je debitovao ove sezone za Mehelen, polako dobijao šansu, a kod Jankovića se izborio za mesto startera. Samo polusezona je bila dovoljna da tinejdžera iz Burkine Faso primete sakuti Ajaksa i da slavni klub „stavi šapu“ na bandea. Odmah su reagovali i potpisali petogodipnji ugovor sa Bandeom, a Mehelenu je pripalo 8.250.000 evra obeštećenja, a sa bonusima može da dogura i do 9.500.000 evra. Plus, Bande će ostati do kraja sezone u Mehelenu kao pozajmljen igrač Ajaksa kako bi imao kontinuitet.

Ovo je rekordni transfer u istoriji Mehelena, a pre njega su najskuplje bile prodaje Miloša Kosanovića i Ivana Obradovičća koje je Janković u prvom mandatiu za sitne pare doveo u Mehelen i kasnije su prodati za po 2.500.000 evra u Standard i Anderleht.

(FOTO: Action images)