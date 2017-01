Meleg o ponudama i pričama o Zvezdi: Prioritet je inostranstvo!

"To mi je želja. Oko Zvezde ništa konkretno nije došlo do mene", kaže kapiten Vojvodine u razgovoru za MOZZART Sport

Veličina slova A A A

Dejan Meleg je u modi ove zime! Već duže vremena se dovodi u vezu sa Crvenom zvezdom kojoj bi došao kao kec na deset posle neuspelog pokušaja sa Konstantinom Budeskuom, ali to neće biti nimalo laka operacija. Posebno, jer rukovodstvo novosadskog superligaša za njegove usluge traži 700.000 evra.

Mladi reprezentativac Srbije je u razgovoru za MOZZART Sport poručio da je njegova želja da ostane u Vojvodini (do leta), a potom da se otisne u inostranstvo.

"Do mene ništa konkretno nije došlo kada je u pitanju Crvena zvezda. Moj menadžer ima kontakte sa tim klubom. Ja sam u ovom momentu maksimalno koncentrisan na Vojvodinu, trudim se da vredno treniram i radim sa novim trenerom Draganom Ivanovićem koji odlično radi sa ekipom. Imam ugovor do 2018. godine, a prioritet mi je inostranstvo", rekao je Meleg u razgovoru za naš sajt.

Zvezda dovela štopera! Na probu! (VIDEO)

Meleg je svakako igrač od koga mnogo toga potiče u igri Vojvodine. Ove sezone igrao je na 19 utakmica u Superligi i dao je pet golova i upisao četiri asistencije. Iako mu je odlazak "preko" želja, ima i osećaj dužnosti prema Vojvodini.

"To je klub koji me je vratio u život i želim da mu se odužim. Bilo bi lepo kada bih igrao ovde do leta, a potom otišao preko. Voleo bih da sa Vošom osvojim trofej, to bi mi veoma značil kao fudbaleru i ispunilo bi neke moje kriterijume koje sam zacrtao. Bilo bi to jako lepo", kaže Meleg.

Zvezda: Sad je Meleg prvi pik! Dve prepreke do transfera

Dejan je dete Vojvodine u kojoj je počeo karijeru kao klinac. Potom je usledio boravak u Holandiji gde je nastupao za Ajaks, ali je veći deo tog vremena bio na pozajmicama. Od 2016. godine je ponovo u Vojvodini gde je privukao pažnju na sebe dobrim igrama.

Pored Zvezde pominjale su se i ponude nekih klubova iz Holandije, ali Meleg nam kaže da njegove želje lete ka drugačijem mestu.

"Ako budem išao, sada ili na leto, vidim sebe ili u nemačkom ili u španskom prvenstvu. Sviđaju mi se te destinacije i mogu da vidim sebe u njima. Posedujem kvalitet za tako nešto", poručio je Meleg.

Stvari su malo jasnije, ali zaplet se tek očekuje...

(FOTO: Star sport)