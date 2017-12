Mesi je bio jasan: Iguain mora da igra!

Najbolji argentinski fudbaler nema dilemu kada je u pitanju popularni Pipita

Veličina slova A A A

Nevolje Gonzala Iguaina sa medijima i navijačima u Argentini traju već neko vreme. Popularni Pipita odigrao je samo jedan meč za nacionalni tim ove godine, ali o njegovom statusu progovorio je i najbolji među Gaučosima.

A kada Lionel Mesi progovori, onda svi slušaju. Jer, on ne priča često, ali kada to uradi, saopšti nešto važno. I idući tim logikom, za očekivati je da Iguain bude udarna igla Gaučosa na Mundijalu u Rusiji sledeće godine.

"Ljudi moraju da znaju da nije isto igrati za Argentinu i onda doći u Italiju. On je za mene ključni igrač. Mora da bude. Radi se o jednoj od najboljih ‘devetki’ na svetu i to pokazuje u Juventusu.”

On je dodao i da se Iguain promenio otkako su počeli problemi sa neigranjem u nacionalnom timu.

"Iguain mnogo pati, mnogo puta smo razgovarali o tome. Mislim da je počeo drugačije da gleda na neke stvari tokom ovog perioda kada nije igrao za reprezentaciju", zaključio je najbolji argentinski fudbaler.

Sada je na potezu selektor Horhe Sampaoli.

(FOTO: Action Images)